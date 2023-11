Kommentar von Nicolas Richter

Kürzlich hat Olaf Scholz vor Studenten in Ghana erklärt, wie man Investoren gewinne: durch einen verlässlichen Staat, der für klare Verhältnisse sorge. An die Nachhilfe aus Germany können sich die Studenten jetzt mindestens amüsiert erinnern, denn Investoren fürchten besonders die Unsicherheit in der Bundesrepublik Deutschland, deren Kern-, Sonder- und Schattenetats gerade wie bei einem Schneeballsystem lawinenartig ins Tal stürzen. Wahrscheinlich haben einige der afrikanischen Staatschefs, die am Montag Berlin besuchten, den Bundeskanzler gefragt: Alles in Ordnung bei Ihnen?