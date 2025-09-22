Verkehrsminister Schnieder legt eine unambitionierte Strategie mit großen Lücken vor – und begeht noch dazu einen Anfängerfehler. Zum Glück gibt es die designierte DB-Chefin Evelyn Palla.

Patrick Schnieder hatte einen Job. Den ganzen Sommer über hat er an einer neuen Strategie für die Deutsche Bahn getüftelt. An einem Konzept, wie diese nach Jahren des Missmanagements und der Vernachlässigung durch den Eigentümer Bund wieder in die Spur kommt. Das Ergebnis ist ein über weite Strecken unverbindliches und in den zentralen Punkten unambitioniertes Papier, das die Bezeichnung „Eigentümerstrategie“ nicht verdient.