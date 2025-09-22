Zum Hauptinhalt springen

MeinungNeue Unternehmensstrategie:Sie kann’s, er nicht: die Bahn in die Zukunft führen

Portrait undefined Vivien Timmler

Kommentar von Vivien Timmler

Lesezeit: 2 Min.

Sie hat geliefert, was er versäumt hat: die designierte Bahn-Chefin Evelyn Palla und Verkehrsminister Patrick Schnieder.
Sie hat geliefert, was er versäumt hat: die designierte Bahn-Chefin Evelyn Palla und Verkehrsminister Patrick Schnieder. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Verkehrsminister Schnieder legt eine unambitionierte Strategie mit großen Lücken vor – und begeht noch dazu einen Anfängerfehler. Zum Glück gibt es die designierte DB-Chefin Evelyn Palla.

Patrick Schnieder hatte einen Job. Den ganzen Sommer über hat er an einer neuen Strategie für die Deutsche Bahn getüftelt. An einem Konzept, wie diese nach Jahren des Missmanagements und der Vernachlässigung durch den Eigentümer Bund wieder in die Spur kommt. Das Ergebnis ist ein über weite Strecken unverbindliches und in den zentralen Punkten unambitioniertes Papier, das die Bezeichnung „Eigentümerstrategie“ nicht verdient.

Deutsche Bahn
Evelyn Palla ist die richtige Frau zur richtigen Zeit

Kommentar von Vivien Timmler
Portrait undefined Vivien Timmler

