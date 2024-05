Kommentar von Sonja Zekri

Die Frage lautet natürlich: Warum jetzt? Warum ermitteln russische Behörden plötzlich so intensiv gegen Spitzenbeamte des Verteidigungsministeriums; warum wird alle paar Tage ein weiterer Offizier, gar General festgenommen, fast immer mit dem Vorwurf der Korruption? Am Mittwoch wurde Generalleutnant Wadim Schamarin von einem Moskauer Gericht zwei Monate eingesperrt wegen "Korruption in großem Stil". Er war Vizechef des russischen Generalstabs, zuständig für die Kommunikationsabteilung. Nun drohen ihm 15 Jahre Haft. Und er ist nicht allein, gegen drei weitere hochrangige Militärangehörige wird ebenfalls ermittelt. Russische Medien berichten auf einmal eifrig über Villen im Ausland, Luxusautos der Ehefrauen, Apartments in teuerster Moskauer Lage.