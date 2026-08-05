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MeinungUSAWahlen werden in der Mitte gewonnen? Die Demokraten versuchen es über links außen

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Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Lesezeit: 2 Min.

Höhere Steuern, bessere Gesundheitsversorgung, weniger Hilfe für Israels Krieg: Das verspricht Abdul El-Sayed, progressiver Kandidat in Michigan.
Höhere Steuern, bessere Gesundheitsversorgung, weniger Hilfe für Israels Krieg: Das verspricht Abdul El-Sayed, progressiver Kandidat in Michigan. Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

In Michigan setzt sich Abdul El-Sayed gegen eine Vertreterin der Gemäßigten durch. Er setzt damit den Siegeszug der Progressiven fort. Der ist ein großes Experiment.

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Bei den amerikanischen Demokraten ist eine kleine Revolution im Gange, oder täuscht das? Die Siegesserie des linken Flügels jedenfalls geht weiter, mitten in der Amtszeit von Donald Trump. Erst eroberte Zohran Mamdani 2025 das Rathaus von New York, ein demokratischer Sozialist. Dann gewannen weitere linke Bewerber ihre Vorwahlen auf dem Weg zu den Zwischenwahlen im November, jetzt Abdul El-Sayed nach einem Wahlkrimi in Michigan.

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USA
:Schon wieder setzt sich ein linker Kandidat bei den US-Demokraten durch

Nach einem Wahlkrimi gewinnt der Progressive El-Sayed in Michigan die Vorwahl zum Senat gegen die Vertreterin des demokratischen Partei-Establishments. Das liegt auch am Thema Israel.

SZ PlusVon Peter Burghardt

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