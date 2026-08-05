In Michigan setzt sich Abdul El-Sayed gegen eine Vertreterin der Gemäßigten durch. Er setzt damit den Siegeszug der Progressiven fort. Der ist ein großes Experiment.

Bei den amerikanischen Demokraten ist eine kleine Revolution im Gange, oder täuscht das? Die Siegesserie des linken Flügels jedenfalls geht weiter, mitten in der Amtszeit von Donald Trump. Erst eroberte Zohran Mamdani 2025 das Rathaus von New York, ein demokratischer Sozialist. Dann gewannen weitere linke Bewerber ihre Vorwahlen auf dem Weg zu den Zwischenwahlen im November, jetzt Abdul El-Sayed nach einem Wahlkrimi in Michigan.