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MeinungLiteraturSally Rooney parodiert den heiß gelaufenen Kapitalismus

Kommentar von Hilmar Klute

Lesezeit: 2 Min.

Die irische Autorin Sally Rooney mit ihrem Buch „Normale Menschen“, hier im Januar 2019.
Die irische Autorin Sally Rooney mit ihrem Buch „Normale Menschen“, hier im Januar 2019.
Henry Nicholls/Reuters

Die irische Schriftstellerin und Unterstützerin der radikalen Gruppe „Palestine Action“ nimmt ihre Bücher vom britischen Markt. Weil sie befürchtet, als Terrorunterstützerin verfolgt zu werden? Wer’s glaubt.

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Die irische Schriftstellerin Sally Rooney hat ihre Bücher – die weltweite Millionenerfolge sind – vom britischen Markt genommen. Ausgerechnet in dem Land, das ihr die meisten Leser beschert, wird nun weder Rooneys erfolgreich verfilmter Roman „Normale Menschen“ noch ihr zuletzt erschienenes, seltsam kühles Beziehungsbuch „Intermezzo“ zu kaufen sein. Der Grund ist rasch erklärt: Rooney unterstützt seit Jahren die radikale propalästinensische Gruppe „Palestine Action“, die von der britischen Regierung als terroristische Vereinigung eingestuft worden ist.

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