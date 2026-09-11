Ein paar Tage nach der Wahl in Sachsen-Anhalt blickt man auf die Karte der Wahlkreise, die fast durchgehend in AfD-Blau getaucht sind; in ein Blau, das in den Augen vieler Demokraten bräunlich schimmert. Und man fragt sich: Wie wird das auf den Rest des Landes ausstrahlen?
MeinungNach den WahlenDas Land ist ein anderes geworden, aber es ist noch immer stark
Kommentar von Judith Wittwer
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Zuversicht fällt schwer, wenn der Autoritarismus aufkeimt. Doch gerade in dieser Lage gilt es, die Freiheit im Inneren zu entdecken und sie zu nutzen. Das gilt für alle, auch für Journalisten.
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