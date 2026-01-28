Zum Hauptinhalt springen

MeinungSachsen-AnhaltDer Neue sollte sein schönes Ergebnis nicht persönlich nehmen

Portrait undefined Detlef Esslinger

Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 3 Min.

Jetzt hat er was zu lachen: Sven Schulze (CDU), neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, am Mittwoch nach seiner Wahl im Landtag.
Jetzt hat er was zu lachen: Sven Schulze (CDU), neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, am Mittwoch nach seiner Wahl im Landtag. (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Sven Schulze erhält bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten mehr Stimmen, als sein großer Vorgänger es je geschafft hatte. Offenbar haben etliche Abgeordnete begriffen, worum es an diesem Mittwoch letztlich ging.

In Sachsen-Anhalt ist es am Mittwoch nicht nur noch mal gutgegangen. Es ist sogar viel besser gegangen, als zu erwarten war. Der neue Ministerpräsident von der CDU hat es gleich im ersten Wahlgang geschafft, sogar mindestens zwei Stimmen aus der Opposition hat er bekommen. Es war ja viel darüber geredet worden, ob sein Vorgänger Reiner Haseloff („unser Landesvater“, wie ihm der Landtagspräsident nachrief) seine großen Schuhe nicht viel zu spät übergeben hat, nur sieben Monate vor der Landtagswahl. Doch ein Ergebnis wie nun Sven Schulze hat der nie geschafft. Beim ersten Mal vor fünfzehn Jahren versagten ihm zehn Abgeordnete seiner Koalition die Stimme, die beiden Male danach musste Haseloff gar in den zweiten Wahlgang. Sven Schulze war nie in der Lage, überschätzt zu werden. Ist er also unterschätzt worden?

Zur SZ-Startseite

Start ins Wahljahr
:Die AfD ist siegesgewiss - trotz interner Konflikte

In mehreren Bundesländern wird gewählt, die AfD rechnet sich Chancen auf ein Ministerpräsidentenamt aus. Doch beim Wahlkampfauftakt zeigen sich auch viele Probleme.

SZ PlusVon Tim Frehler, Iris Mayer und Kathrin Wiesel-Lancé

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite