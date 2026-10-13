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MeinungSachsen-AnhaltDie CDU beschließt die Flucht vor sich selbst

Kommentar von Tim Frehler

Lesezeit: 1 Min.

Irgendwie sieht man ihm an, was er von der Operation Flucht hält: Sven Schulze, CDU-Fraktionschef in Magdeburg.
Irgendwie sieht man ihm an, was er von der Operation Flucht hält: Sven Schulze, CDU-Fraktionschef in Magdeburg.
Foto: Heiko Rebsch/dpa

Wie kann man sicherstellen, dass wirklich kein Christdemokrat demnächst den AfD-Kandidaten zum Ministerpräsidenten wählt? Die Partei soll bloß nicht annehmen, dass ihr dazu nun eine gute Lösung eingefallen ist.

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Wenn sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund im Dezember im Magdeburger Landtag der Wahl zum Ministerpräsidenten stellt, will die CDU den Plenarsaal verlassen. Darauf hat sich die Fraktion am Dienstag (bei einer Enthaltung) verständigt. Die Entscheidung ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.

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