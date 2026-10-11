Politiker des Bündnisses folgen der Einladung eines rechtsextremen Magazins zu einem Treffen mit AfD-Vertretern. Das ist vor allem für Sahra Wagenknechts Leute ein Problem.

Im BSW sind die Ansagen berüchtigt, mit denen Parteigründerin Sahra Wagenknecht und ihr Umfeld versuchen, ihre Leute auf Linie zu bringen. Die Thüringerin Katja Wolf war dieses Hineinregieren von oben mit der Zeit so leid, dass sie die Partei verließ. Dieses Mal allerdings ist eine Intervention aus der Ferne berechtigt.