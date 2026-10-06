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MeinungSachsen-AnhaltDieser 6. Oktober wird in die deutsche Geschichte eingehen

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Trauer und Fassungslosigkeit in Magdeburg: Menschen umarmen sich vor dem Landtag.
Trauer und Fassungslosigkeit in Magdeburg: Menschen umarmen sich vor dem Landtag.
Maja Hitij/Getty Images

In Magdeburg wird ein AfD-Politiker zum Parlamentspräsidenten gewählt. Der Vorgang bestätigt, wie verwundbar die Demokratie ist. Aber daraus folgt nicht automatisch, dass die AfD auch die Regierung übernehmen wird.

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Der einstige Bundestagspräsident Norbert Lammert erinnerte gerne daran, was in der Geschichte am gleichen Datum geschah. Es war seine Art, die Gegenwart einzuordnen. Der 6. Oktober hat durchaus relevante Ereignisse hervorgebracht, etwa das erste Einsetzen eines Herzschrittmachers in Deutschland. Aber an diesem 6. Oktober 2026 ist gleichwohl ein Verweis auf ein ganz anderes Datum angebracht: den 23. Mai 1949. An jenem Tag wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet, ein Land, das in jeder Hinsicht anders sein sollte als das mörderische Nazi-Reich und in dessen erstem Grundgesetzartikel steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

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