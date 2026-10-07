In einem Bundesland steht mit hoher Wahrscheinlichkeit die erste rechtsextremistische Machtübernahme bevor. Wenn das die Koalitionäre im Bund nicht zusammenschweißt, was bitte dann?

Friedrich Merz ist für eine Menge verantwortlich zu machen. Als Bundeskanzler trägt er die Verantwortung für das Erscheinungsbild seiner Regierung. Als CDU-Vorsitzender trägt er Verantwortung für den Zustand seiner Partei. Wenn die SPD ihn nun aber auch noch für jeden einzelnen CDU-Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt in die Pflicht nimmt, geht sie zu weit. Man könnte auch sagen: Sie springt zu kurz, was die eigene Verantwortung angeht.