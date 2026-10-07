Friedrich Merz ist für eine Menge verantwortlich zu machen. Als Bundeskanzler trägt er die Verantwortung für das Erscheinungsbild seiner Regierung. Als CDU-Vorsitzender trägt er Verantwortung für den Zustand seiner Partei. Wenn die SPD ihn nun aber auch noch für jeden einzelnen CDU-Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt in die Pflicht nimmt, geht sie zu weit. Man könnte auch sagen: Sie springt zu kurz, was die eigene Verantwortung angeht.
MeinungSachsen-AnhaltNein, Friedrich Merz ist diesmal nicht schuld
Kommentar von Daniel Brössler
Lesezeit: 1 Min.
In einem Bundesland steht mit hoher Wahrscheinlichkeit die erste rechtsextremistische Machtübernahme bevor. Wenn das die Koalitionäre im Bund nicht zusammenschweißt, was bitte dann?
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