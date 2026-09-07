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MeinungSachsen-AnhaltZwei Frauen unter 39 AfD-Abgeordneten – das ist ein Tiefpunkt

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Kommentar von Ulrike Heidenreich

Lesezeit: 1 Min.

Männer in Anzügen, alle mit ähnlicher Frisur: So sah es bei der Wahlparty der AfD am Sonntagabend in Sachsen-Anhalt aus.
Männer in Anzügen, alle mit ähnlicher Frisur: So sah es bei der Wahlparty der AfD am Sonntagabend in Sachsen-Anhalt aus.
Michael Kappeler/dpa

Auch wenn die Partei formal für Gleichberechtigung ist, das Leitbild in den Köpfen ist ein anderes.

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Anzugträger mit Fade Cut, also Männer mit ausrasierter Seitenpartie plus gestylter Haartolle obenauf – dieses Erscheinungsbild war überwiegend zu sehen, wenn am Sonntagabend in Sachsen-Anhalt von der Wahlparty der AfD reportiert wurde, wo die Partei ihren Erfolg feierte. In den Sitzreihen des neuen Landtags in Magdeburg wird es bald ähnlich aussehen: Unter den 39 gewählten AfD-Abgeordneten sind nur zwei Frauen.

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