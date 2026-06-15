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MeinungSachsen-AnhaltDie Aufregung um das Foto mit dem AfD-Spitzenkandidaten hat sich die CDU auch selbst zuzuschreiben

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Kommentar von Iris Mayer

Lesezeit: 1 Min.

Konfrontation oder Verbrüderung? Ulrich Siegmund (AfD) und Guido Heuer (CDU) bei der Podiumsdiskussion eines Wirtschaftsverbands.
Konfrontation oder Verbrüderung? Ulrich Siegmund (AfD) und Guido Heuer (CDU) bei der Podiumsdiskussion eines Wirtschaftsverbands. imago stock/Imago/Christian Schroedter

Im Umgang mit den Rechtsextremen hätte die Partei viel konsequenter sein müssen – so ist es kein Wunder, dass viele in dem Bild den Beleg für eine Verbrüderung sehen.

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Wie sieht Konfrontation aus? Und wie Verbrüderung? Seit ein Foto von einem Auftritt des sachsen-anhaltischen CDU-Fraktionschefs Guido Heuer kursiert, das ihn in freundlicher Kumpeligkeit an der Seite des AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zeigt, wird wieder über die Frage diskutiert, wie nah sich Teile der CDU und die Rechtsextremen im Osten sind oder noch kommen könnten. Heuer sagt, das Foto zeige „eher Konfrontation, keine Verbrüderung“. Viele sehen darin allerdings einen Beleg für besorgniserregende Nähe.

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