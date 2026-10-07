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MeinungSachsen-AnhaltDie CDU zerstört sich selbst

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Kommentar von Iris Mayer

Lesezeit: 2 Min.

Der Glücklose: Sven Schulze, CDU-Spitzenkandidat und Noch-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt.
Der Glücklose: Sven Schulze, CDU-Spitzenkandidat und Noch-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt.
Ronny Hartmann/AFP/dpa

Nach dem 6. Oktober kann niemand mehr sicher sagen, ob die Partei die AfD auf dem Weg in die Magdeburger Staatskanzlei aufhalten möchte. Oder dieser doch lieber heimlich die Tür öffnet.

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Der 6. Oktober hat im Magdeburger Landtag Erkenntnisse zutage gefördert, die keinen Demokraten ungerührt lassen können. Erstens: Die rechtsextreme AfD hat mit einem Rekord-Wahlergebnis im Rücken den Marsch durch die Institutionen angetreten. Erstmals stellt sie einen Landtagspräsidenten – und sie bringt zudem auch einen ihrer radikalsten Köpfe als Landtagsvize in politische Verantwortung.

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SZ PlusVon Georg Ismar

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