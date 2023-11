So sieht's da aus: an der Berliner Promenade am Saarbrücker Saarufer.

Kommentar von Nils Minkmar

Wenn das Wochenende beginnt und ein Einkauf in Frankreich bevorsteht, man danach alle Menschen, die man kennt, ganz analog und ohne Verabredung am Sankt Johanner Markt treffen kann, weil dort einfach alle vorbeikommen und der Tag in den Abend übergeht, ohne dass jemand auf die Uhr schaut - an solchen Tagen ist Saarbrücken die Hauptstadt des Glücks.