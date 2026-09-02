Die Braunkohlekraftwerke von RWE bei Köln sind riesig, die Wolken aus den Kühltürmen von Weitem zu sehen. Tagein, tagaus produzieren sie Strom. Doch am Dienstagabend mussten zwei der Anlagen vom Netz – wegen mutmaßlicher Sabotage in einem zehn Kilometer entfernten Umspannwerk. Die Nacht über fielen Kapazitäten von 4,2 Gigawatt aus, genug, um zehn Millionen Haushalte zu versorgen. Bereits am Dienstagmorgen hatte es einen ähnlichen Anschlag in Brandenburg gegeben. Und schon im Januar hatten vermutlich linksextreme Täter Teilen von Berlin den Strom ausgeknipst, mit einem Anschlag auf Leitungen.