Kommentar von Sonja Zekri

Wladimir Putins wichtigste Botschaft zur Parade am 9. Mai besteht vor allem in dem, was er ausgelassen hat. Zum 77. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland sprach der russische Präsident nicht von einem "Krieg" Russlands in der Ukraine, sondern nach wie vor von einer "Spezialoperation", er hat weder eine General- oder auch nur Teilmobilmachung angekündigt, noch hat er neue, nie dagewesene Waffen vorgeführt. Dass man den Verzicht auf eine weitere Eskalation bereits mit Erleichterung zur Kenntnis nimmt, sagt viel über den katastrophalen Zustand der Welt aus.