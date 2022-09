Ein russischer Soldat in der Kammerphilharmonie in Mariupol. Eine Teilmobilmachung soll ermöglichen, dass Russland noch mehr Soldaten in die Ukraine schicken kann.

Kommentar von Sonja Zekri

Vor Kurzem kursierte in den sozialen Medien ein aufschlussreiches Video. Darin befragt ein Journalist in russischen Städten junge Männer, was sie für ihre Heimat zu opfern bereit sind. Die einhellige Antwort: Alles. Wirklich alles? Sogar mein Leben. In diesem Falle, so der Journalist, möge der Gesprächspartner sich bitte in diese Liste eintragen, damit er bei einer Mobilmachung problemlos zu erreichen sei. Die Antwort, wiederum einhellig: Spinnst du?