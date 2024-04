Krieg in der Ukraine:Der letzte Weckruf

Kommentar von Nicolas Freund

Für die Ukraine ist der russische Durchbruch an der Front im Donbass bislang nur eine kleine, wenn auch eine bedeutende und bedrohliche militärische Niederlage. Für den Westen ist er eine vielleicht letzte Warnung: Denn die jüngsten russischen Erfolge zeigen, dass ein Sieg Moskaus in diesem Krieg kein unwahrscheinliches Szenario ist. Tod und Vertreibung von Millionen Menschen wären die Folge, die Konsequenzen wären nicht nur in Kiew, sondern bis nach Brüssel, Washington und in anderen Hauptstädten spürbar.