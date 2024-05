Kommentar von Christian Zaschke

Hin und wieder ist es an der Zeit, ein wenig am Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu verzweifeln. Es gibt wohl kein anderes Gremium auf dem Erdball, das in dieser Weise zugleich erhaben und lächerlich sein kann, das mal der Ort ist, an dem die Fäden aus aller Welt zusammenlaufen, und mal Bühne für Zankereien auf dem Niveau von Zwölfjährigen. Zu Beginn dieser Woche hat der Rat erneut gezeigt, warum er in Teilen der UN als dysfunktional gilt und nicht mehr ernst genommen wird.