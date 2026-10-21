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MeinungKrieg in der UkrainePutin ist zu vielem bereit. Aber keinesfalls zu Zugeständnissen

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Kommentar von Silke Bigalke

Lesezeit: 1 Min.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch US-Unterhändler Steve Witkoff in Sankt Petersburg empfangen.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch US-Unterhändler Steve Witkoff in Sankt Petersburg empfangen.
Foto: Kristina Solovyova/SNA/Imago

US-Unterhändler Witkoff spricht beim Mann aus dem Kreml vor. Doch egal, was die Amerikaner vorschlagen – Moskau wird sich nur auf das einlassen, was ihm nützt.

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Keine Kompromisse, das ist die Linie des Kreml. Und er sagt es offen. Wladimir Putin wird sich aus den Deals, welche ihm die Amerikaner vorschlagen, herausgreifen, was ihm wirtschaftlich und geopolitisch nützt. Aber Zugeständnisse? Dürfe man von Russland nicht erwarten, sagte Außenminister Sergej Lawrow, bevor US-Vermittler Steve Witkoff in Sankt Petersburg gelandet war. Russland verlasse sich nur noch auf sich selbst.

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