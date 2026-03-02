Zum Hauptinhalt springen

MeinungRusslandPutin fehlt offenbar eine Strategie gegen Trumps Strategielosigkeit

Portrait undefined Silke Bigalke

Kommentar von Silke Bigalke

Lesezeit: 3 Min.

Selbst wenn Wladimir Putin dem US-Präsidenten Kontra bieten wollte, könnte er wohl wenig ausrichten.
Selbst wenn Wladimir Putin dem US-Präsidenten Kontra bieten wollte, könnte er wohl wenig ausrichten. (Foto: Gavriil Grigorov/IMAGO)

Die USA drohen Grönland, sie intervenieren in Venezuela und nun auch in Iran. Und der russische Herrscher schweigt. Warum? Weil er seine gesamte Außenpolitik einem anderen Ziel unterordnet.

Es gab eine Zeit, da nutzte Wladimir Putin jede Gelegenheit, die USA als weltgrößte Unfriedenstifter zu verteufeln. Das war immer schon scheinheilig, Putin war das schon immer egal. Jetzt aber liefert Donald Trump ihm eine Vorlage nach der anderen, über eine aggressive amerikanische Außenpolitik zu klagen. Und was macht Putin? Er hält sich zurück.

Zur SZ-Startseite

Iran
:„Hilfe ist unterwegs“? Von wegen!

Wenn infolge des Kriegs das islamistische Regime zusammenbricht, ist das im unmittelbaren Interesse der USA. Dass sie ihn zu diesem Zweck begonnen haben, fällt jedoch schwer zu glauben. Was will Trump in Iran?

SZ PlusGastbeitrag von Herfried Münkler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite