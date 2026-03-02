Es gab eine Zeit, da nutzte Wladimir Putin jede Gelegenheit, die USA als weltgrößte Unfriedenstifter zu verteufeln. Das war immer schon scheinheilig, Putin war das schon immer egal. Jetzt aber liefert Donald Trump ihm eine Vorlage nach der anderen, über eine aggressive amerikanische Außenpolitik zu klagen. Und was macht Putin? Er hält sich zurück.
MeinungRusslandPutin fehlt offenbar eine Strategie gegen Trumps Strategielosigkeit
Kommentar von Silke Bigalke
Lesezeit: 3 Min.
Die USA drohen Grönland, sie intervenieren in Venezuela und nun auch in Iran. Und der russische Herrscher schweigt. Warum? Weil er seine gesamte Außenpolitik einem anderen Ziel unterordnet.
Iran:„Hilfe ist unterwegs“? Von wegen!
Wenn infolge des Kriegs das islamistische Regime zusammenbricht, ist das im unmittelbaren Interesse der USA. Dass sie ihn zu diesem Zweck begonnen haben, fällt jedoch schwer zu glauben. Was will Trump in Iran?
Lesen Sie mehr zum Thema