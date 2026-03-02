Es gab eine Zeit, da nutzte Wladimir Putin jede Gelegenheit, die USA als weltgrößte Unfriedenstifter zu verteufeln. Das war immer schon scheinheilig, Putin war das schon immer egal. Jetzt aber liefert Donald Trump ihm eine Vorlage nach der anderen, über eine aggressive amerikanische Außenpolitik zu klagen. Und was macht Putin? Er hält sich zurück.