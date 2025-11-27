Nur selten zeigt Wladimir Putin sich in Uniform, vergangene Woche war es wieder so weit. Am Tag zuvor hatte ein Ukraine-Plan mit 28 Punkten die Welt aufgeschreckt, zumindest die westliche. Europa diskutierte, ob dies wirklich ein Friedensvorschlag sei oder eher ein Kapitulationsaufruf an Kiew. Das Papier las sich größtenteils wie eine Wunschliste aus dem Kreml.
MeinungRussland:Putin spielt nur mit den USA
Kommentar von Silke Bigalke
Lesezeit: 3 Min.
Es ist egal, wer den von Trump vorgelegten Plan geschrieben hat. Letztlich geht es Moskau darum, dass die USA die Ukraine von einer Kapitulation überzeugen.
Trumps „28-Punkte-Plan“:Das kommt einem Scheidungsantrag an Europa nahe
Donald Trump hat die Europäer bei seinem Friedensplan für die Ukraine nicht nur nicht einbezogen, die Inhalte widersprechen auch direkt ihren Sicherheitsinteressen. Und Kiew fordert er letztlich zur Kapitulation auf.
