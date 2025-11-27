Nur selten zeigt Wladimir Putin sich in Uniform, vergangene Woche war es wieder so weit. Am Tag zuvor hatte ein Ukraine-Plan mit 28 Punkten die Welt aufgeschreckt, zumindest die westliche. Europa diskutierte, ob dies wirklich ein Friedensvorschlag sei oder eher ein Kapitulationsaufruf an Kiew. Das Papier las sich größtenteils wie eine Wunschliste aus dem Kreml.