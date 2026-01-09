Knapp 2000 Kilometer hat die Rakete in zehn Minuten zurückgelegt. Die Oreschnik ist eine mächtige Waffe. Und doch ist Wladimir Putins Befehl, sie gegen ein Ziel in der Westukraine etwa 80 Kilometer entfernt von Nato-Gebiet einzusetzen, ein Hinweis auf dessen Schwäche.
MeinungUkraineDiese mächtige Waffe zeigt Putins Schwäche
Kommentar von Sebastian Gierke
Militärisch ist der Einsatz der Mittelstreckenrakete „Oreschnik“ gegen ein Ziel in der Ukraine wenig sinnvoll. Moskau aber will damit etwas anderes treffen: das Sicherheitsgefühl in Europa.
Ukraine:Putin zum Trotz
Seit fast vier Jahren bombardieren die Russen die Ukraine, vor allem die Infrastruktur, denn damit trifft man die Menschen und den Überlebenswillen des Landes. Aber man sollte die Resilienz dieses Volkes nicht unterschätzen.
Lesen Sie mehr zum Thema