Knapp 2000 Kilometer hat die Rakete in zehn Minuten zurückgelegt. Die Oreschnik ist eine mächtige Waffe. Und doch ist Wladimir Putins Befehl, sie gegen ein Ziel in der Westukraine etwa 80 Kilometer entfernt von Nato-Gebiet einzusetzen, ein Hinweis auf dessen Schwäche.