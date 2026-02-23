Vier Jahre schon dauert der Großeinmarsch, und ein fünftes Kriegsjahr wird es wohl auch noch geben. Russland erobert in der Ukraine Dorf um Dorf, aber nicht Stadt um Stadt. Es brauche lange, bis es erreicht, was Außenminister Sergej Lawrow neulich noch einmal als Kriegsziel ausgegeben hat: „die Rückkehr“ auch des Donbass und „Neurusslands“, „dieser traditionell russischen Gebiete in die Heimat zu vollenden“. Vorher wird Russland keinen Frieden wollen. Moskau hat aus seiner Sicht keine Wahl, als sich diese Geduld zu leisten. Die Führung stellte sich sonst selbst infrage.