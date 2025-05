So bequem ist die Lage nicht für Wladimir Putin. Er bleibt an diesem Donnerstag in Moskau, er fährt nicht nach Istanbul. Das sieht unweigerlich so aus, als drücke er sich und bestätige damit, dass er an einem schnellen Frieden nicht interessiert ist. Sein Ruf könnte Putin natürlich egal sein, er lässt die Ukraine ohnehin täglich weiter bombardieren, während die internationale Diplomatie sich um winzige Fortschritte bemüht. Doch dass er überhaupt am vergangenen Sonntag so kurzfristig direkte Gespräche mit der Ukraine vorschlug, zeigt: Den Zorn der USA will er gerade nicht riskieren.