Es gibt in der Sicherheitspolitik das Konzept der „strategischen Ambiguität“. Es besteht darin, einen feindlich gesinnten Staat durch uneindeutige Aussagen über die eigenen roten Linien im Dunkeln zu lassen, sodass dieser möglichst nicht auf die Idee kommt, diese durch Angriffe oder Provokationen auszutesten. Die eigene Unberechenbarkeit soll andere abschrecken. Manchmal funktioniert das.
MeinungNato:Russland braucht keine mehrdeutigen Ansagen, sondern klare
Es ist richtig, dass Polen dem Kreml konkret mit dem Abschuss von Flugzeugen droht – und riskant, dass die westliche Allianz insgesamt so vage bleibt.
Die Verletzung des estnischen Luftraums war kein Versehen: Putin schlägt nie aus heiterem Himmel zu, er zieht die Schlinge langsam enger – und Europa bibbert vor Angst. Warum hat der Westen bisher nichts gelernt?
