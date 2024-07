Russische Raketen zerstören eine Kinderklinik in Kiew. Ob absichtlich oder versehentlich – das ist beinahe zweitrangig. Moskau nimmt solche Gräuel durch seine Art der Kriegsführung in Kauf.

Kommentar von Sonja Zekri

Welche Botschaft kann ein Angriff auf ein Kinderkrankenhaus haben? Nach Ansicht der italienischen Zeitung La Stampa: eine sehr weitreichende. Der russische Angriff auf das größte Kinderkrankenhaus in Kiew, das Ochmatdyt, sei in größerem, in europäischem Kontext zu sehen, heißt es dort. Möglicherweise sei dieser als Folge der Frustration wegen des Scheiterns der – russlandfreundlichen – französischen Rechten am Sonntag geschehen, möglicherweise als Einschüchterung vor dem Nato-Gipfel, es mit der Ukraine-Hilfe nicht zu übertreiben.