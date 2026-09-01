Der Kreml-Chef führt einen hybriden Krieg gegen Deutschland. Die Bundesregierung sagt zu Recht, wen sie für den Hauptverdächtigen im Fall des Leipziger Flughafens hält.

Der Drohnen-Anschlag auf dem Leipziger Flughafen ging mit hoher Wahrscheinlichkeit von Russland aus. Dieser – beunruhigende – Satz kursiert schon seit dem Angriff Anfang August. Neu ist, dass diesen Satz seit Dienstag auch die Bundesregierung ausspricht: Die Minister Alexander Dobrindt und Johann Wadephul verkündeten, dass die Hinweise zu russischen Geheimdiensten führten. Damit macht die Bundesrepublik offiziell Moskau für eine Tat verantwortlich, die zwar weitgehend erfolglos blieb, die aber hätte töten und zerstören können. Auf dem Flughafen Leipzig hätte es aussehen können wie im Krieg.