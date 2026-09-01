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MeinungDiplomatiePutin hat diese klare Antwort verdient

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Einsatz beim Flughafen Leipzig/Halle: Poilzeibeamte suchen nach Spuren des Drohnenvorfalls in der Nacht zum Mittwoch, 5. August 2026.
Einsatz beim Flughafen Leipzig/Halle: Poilzeibeamte suchen nach Spuren des Drohnenvorfalls in der Nacht zum Mittwoch, 5. August 2026.
Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa

Der Kreml-Chef führt einen hybriden Krieg gegen Deutschland. Die Bundesregierung sagt zu Recht, wen sie für den Hauptverdächtigen im Fall des Leipziger Flughafens hält.

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Der Drohnen-Anschlag auf dem Leipziger Flughafen ging mit hoher Wahrscheinlichkeit von Russland aus. Dieser – beunruhigende – Satz kursiert schon seit dem Angriff Anfang August. Neu ist, dass diesen Satz seit Dienstag auch die Bundesregierung ausspricht: Die Minister Alexander Dobrindt und Johann Wadephul verkündeten, dass die Hinweise zu russischen Geheimdiensten führten. Damit macht die Bundesrepublik offiziell Moskau für eine Tat verantwortlich, die zwar weitgehend erfolglos blieb, die aber hätte töten und zerstören können. Auf dem Flughafen Leipzig hätte es aussehen können wie im Krieg.

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Hybrider Krieg
:Bundesregierung macht Russland für Anschlag in Leipzig verantwortlich

Außenminister Wadephul verkündet harte Maßnahmen gegen Moskau. Das Bonner Generalkonsulat wird geschlossen, der Vertrag mit dem Russischen Haus in Berlin gekündigt.

SZ PlusVon Markus Balser und Daniel Brössler

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