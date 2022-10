Krieg in der Ukraine

Sergej Surowikin, geboren in Nowosibirsk, gilt als skrupelloser, aus Moskauer Sicht aber äußerst erfolgreicher General.

Sergej Surowikin, 56, ist Wladimir Putins neuer Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Was von dem Mann zu halten ist? Das lehrt ein Blick auf die Kriegsführung in Syrien.