Kommentar von Paul-Anton Krüger

Wladimir Putin hat kein Interesse daran, dass in Russland andere Stimmen als die seiner Propaganda zu vernehmen sind, schon gar nicht, wenn sie dem Narrativ des angeblich feindlich gesinnten Westen entgegenlaufen. Es ist aus dieser Logik eines sich auf Repression stützenden Despoten nur folgerichtig, die Präsenz deutscher Stellen, vor allem deutscher Kulturmittler, im Land so weit wie möglich zu beschneiden. Es ist ein bewusster Schritt, um das zu zerstören, was die Bundesrepublik in Form von Goethe-Instituten oder Deutschlehrern, an Schulen und Kindergärten noch aufrechterhalten hat an Kontakten in die russische Bevölkerung und Zivilgesellschaft.