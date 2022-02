Was denken die Russen? Werden sie sich gegen Putin stellen? Straßenszene in Moskau.

Kommentar von Silke Bigalke, Moskau

Einen Unterschied zu machen zwischen Wladimir Putin und dem russischen Volk, das war noch nie so wichtig wie heute. Dies ist Putins Krieg, hat Olaf Scholz sehr richtig gesagt. Nun kommt es wohl darauf an, dass so viele Russen wie möglich genau das deutlich machen und sagen: Nicht unser Krieg! Und am besten auch: Nicht unser Präsident.