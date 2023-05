Am Mittwoch in München: Ex-Audi-Chef Rupert Stadler im Gerichtssaal.

Kommentar von Klaus Ott

Selbst als Rupert Stadler im Gefängnis saß, gab er noch den großen Aufklärer in der Abgasaffäre. Man habe bei Audi alles wissen wollen über die Manipulationen, sagte der langjährige Vorstandschef sinngemäß bei einer Vernehmung Mitte 2018. Es sei logisch gewesen, da offen ranzugehen. So geht es aus dem Vernehmungsprotokoll hervor, in dem bei Stadler als Beruf angegeben war: "Vorstandsvorsitzender, derzeit von seinen Dienstaufgaben entbunden". Der Audi-Chef saß damals monatelang in Untersuchungshaft; wegen des Verdachts, er habe die Ermittlungen behindern wollen. Was er vehement bestritt.