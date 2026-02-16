Marco Rubio hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz mehrere Botschaften untergebracht: Einerseits pries der US-Außenminister das Gemeinsame zwischen Amerika und Europa, andererseits versuchte er, Europas Regierungen auf die rechtspopulistische Maga-Ideologie von US-Präsident Donald Trump einzuschwören. Sollte da noch jemand Hilfe bei der Interpretation brauchen, genügt ein Blick auf Rubios Reiseplan. Der hat den Außenminister zu zwei Verfechtern der illiberalen Demokratie geführt, zu zwei notorischen Kritikern der Europäischen Union: am Sonntag zum slowakischen Regierungschef Robert Fico und am Montag zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, dem Rubio unverhohlen Wahlkampfhilfe leistete.