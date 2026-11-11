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MeinungKoalitionenRot-Grün-Rot passt - aber nur in der Provinz

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Kommentar von Joachim Käppner

Lesezeit: 3 Min.

Die Rote, die Grüne, der Rote: Manuela Schwesig fotografiert sich mit ihren Koalitionspartnern Claudia Müller und Hennis Herbst.
Die Rote, die Grüne, der Rote: Manuela Schwesig fotografiert sich mit ihren Koalitionspartnern Claudia Müller und Hennis Herbst.
Jens Büttner/dpa

Was in Schwerin unproblematisch ist, birgt schon im Bundesland Berlin hohe Risiken. Aber gar im Bund? Um die SPD von der Union zu erlösen? Manche im linken Teil der Republik geben sich gefährlichen Tagträumen hin.

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„Wir sind emotionale Analphabeten. Wir sind abgrundtief unwissend über uns selbst und über die anderen.“ Diese Worte stammen aus Ingmar Bergmanns Beziehungsdrama „Szenen einer Ehe“. Eine Partnerschaft, die viele Worte findet, aber keine gemeinsame Sprache: Das könnte viel zu oft auch eine Metapher für den Zustand der Regierungskoalition sein.

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