Brandschäden am Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen 1992, wo ein tobender Mob Asylsuchende belagerte.

In Rostock-Lichtenhagen erinnert Frank-Walter Steinmeier an die rassistische Anschlagswelle vor 30 Jahren und betont die Mitverantwortung der Politik. Tatsächlich darf diese vor allem einen Fehler nicht wiederholen - und dem Mob nicht geben, was der Mob will.