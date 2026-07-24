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RosalíaSpanische Göttin, die für Verwundungen in Argentinien herhalten soll

Lesezeit: 2 Min.

„Ich finde es großartig, dass wir sie canceln“ - Rosalia Vila Tobella, die gerade in Argentinien erwartet wird. Das Foto entstand vor zwei Jahren bei der Met Gala in New York.
„Ich finde es großartig, dass wir sie canceln“ - Rosalia Vila Tobella, die gerade in Argentinien erwartet wird. Das Foto entstand vor zwei Jahren bei der Met Gala in New York. ANGELA WEISS/AFP

Fans wollen ihre Tickets für Konzerte in Buenos Aires zurückgeben, ein Symphoniekonzert wurde abgesagt. Und das alles, weil sie sich angeblich an etwas Spott über Messi & Co. beteiligt hat.

Von Jan Heidtmann

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Rosalía Vila Tobella hat in knapp zehn Jahren eine Weltkarriere hingelegt. Rosalía, wie sie sich einfach nennt, hat mehrere Grammys gewonnen und wurde bei den „Brit Awards“ ausgezeichnet. Bereits mit ihrem dritten Album stieg sie in die internationalen Charts auf, zu ihrem vierten Album „Lux“, das im vergangenen Herbst erschien, titelte die Zeit: „Der Pop hat eine neue Königin“. Rosalía, 33, wird in einem Atemzug mit Adele und Rihanna genannt – mehr geht kaum.

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