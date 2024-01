Kommentar von Christian Zaschke

Einen Superlativ kann Ron DeSantis für sich verbuchen: Er stand an der Spitze der schlechtesten republikanischen Präsidentschaftskampagne in der Geschichte der USA. Anfang 2023 hatte es dabei so ausgesehen, als würde den Gouverneur von Florida nichts aufhalten können. Die republikanischen Geldgeber fluteten seine Bewerbung mit Dollars. Die Umfragen besagten, er allein könne Donald Trump als Kandidat der Republikaner in die Schranken weisen. Ein Jahr später hat DeSantis rund 130 Millionen Dollar verbrannt und ist aus dem Rennen um die republikanische Kandidatur ausgestiegen. Als beinahe lächerliche Figur.