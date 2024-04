Kommentar von Christina Berndt

Es wird eine Schlammschlacht werden, so viel ist sicher. Wenn demnächst die politische Aufarbeitung der Corona-Zeit beginnt, die nun immer mehr Abgeordnete befürworten, dann wird dies zu manchen wichtigen Erkenntnissen führen, zu manchen Erklärungen und auch zu mancher nachvollziehbaren Empörung. Vor allem aber wird neuer Schmutz auf all jene geworfen werden, die es richtig fanden, in einer Pandemie Leben zu retten und dafür schmerzliche Einschnitte in Kauf zu nehmen.