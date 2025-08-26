Der frühere Wirtschaftsminister war nicht nur Politiker, sondern auch Hassobjekt – für viele, denen nichts so zuwider ist wie alles, was sie für Verzicht halten.

Jetzt hat er also den Joschka gemacht. Mit einem Rumpeln hat Robert Habeck seine politische Laufbahn erst mal beendet und sich in die Welt des wissenschaftlichen Vortragswesens verabschiedet. So ähnlich war das auch, als Joschka Fischer 2006 sein Bundestagsmandat abgab. Viele Grüne hielten Fischer damals für unverzichtbar. Er war es nicht. Und auch Habecks Rückzug wird die Partei verschmerzen. Nur dass da eben auch einer abtritt, mit dem sich das Land ein Stück Erneuerung vom Hals schafft.