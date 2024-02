Kommentar von Daniel Brössler

Robert Habeck ist auf der Suche. Er möchte einen Raum finden, in dem vernünftig gesprochen wird über Wege heraus aus der schwierigen Lage der deutschen Wirtschaft. In diesem Raum, so stellt der Vizekanzler sich das vor, wäre jeder bereit, im Interesse einer Lösung ideologische Verhärtungen aufzuweichen. In so einem Raum müssten dann auch die Grünen ihre Herzensanliegen hinterfragen, gab der Wirtschaftsminister in der Talksendung von Caren Miosga zu. Mehr noch: Er wisse, sagte Habeck, dass auch Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sich so einen Raum wünsche. In einer besseren Welt gäbe es so einen Raum natürlich schon: Er hieße Ampelkoalition.