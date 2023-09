Kommentar von Michael Neudecker, London

Am Donnerstagmorgen gab Rishi Sunak ein seltenes Radio-Interview, gezwungenermaßen. Er verteidigte seine Pläne, die von seinen Vorgängern festgelegten Zielsetzungen der britischen Klimapolitik abzuschwächen. Verbot von Benzin- und Diesel-Neuwagen erst ab 2035 statt 2030; doch kein Zwang, veraltete Boiler auszutauschen: Er gleiche all das doch nur an die Ziele vieler anderer Länder an, sagte Sunak. Es stimmt, das Königreich hatte zumindest, was CO₂-Ausstoß und Klimaneutralität angeht, ambitionierte Ziele. Aber das ist jetzt vorbei. Rishi Sunak hat die Ambition beerdigt.