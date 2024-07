Kommentar von Christoph Koopmann

Es ist vermutlich der pure Zufall, dass die Nachricht ausgerechnet in diese Woche platzt, aber Wladimir Putin dürfte das Timing schmecken. In Washington stimmt sich gerade die Nato auf ihrem Gipfel auf die weitere Auseinandersetzung mit Russland ein. Und ausgerechnet jetzt wird ein weiterer Beleg dafür öffentlich, wie wenig Skrupel der Machthaber im Kreml noch kennt. Nach Erkenntnissen westlicher Nachrichtendienste soll der russische Präsident ein Killerkommando losgeschickt haben, um Rheinmetall-Chef Armin Papperger zu töten. Es ist die nächste Eskalationsstufe in Putins Schattenkrieg gegen den Westen. Wobei man von Schatten kaum noch reden kann.