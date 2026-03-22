In Rheinland-Pfalz ist am Sonntag höchstwahrscheinlich eine Ära zu Ende gegangen. Die Ära bestand nicht allein darin, dass hier die SPD seit 35 Jahren die Landesregierung angeführt hat – in einem Bundesland, dessen katholisch-ländliche Struktur eigentlich keine Bedingungen für ein sozialdemokratisches Herzland schafft. Die Ära bestand auch darin, dass über all diese Jahrzehnte die Regierungskonstellation sozusagen klassisch westdeutsch war: Eine dominierende Partei formt mithilfe von ein, zwei kleineren Parteien eine parlamentarische Mehrheit. (Abgesehen von den Jahren zwischen 2006 und 2011, in denen der SPD das gänzlich Unwahrscheinliche gelang: Sie hatte die absolute Mehrheit.)
MeinungRheinland-PfalzAdieu, liebe westdeutsche Koalition
Kommentar von Detlef Esslinger
Lesezeit: 3 Min.
Nun also endet wohl auch in diesem Bundesland die Ära, in der ein Wahlsieger mit ein, zwei kleinen Partnern regierte. Und klar, damit ziehen ganz neue Probleme auf.
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