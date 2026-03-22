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MeinungRheinland-PfalzAdieu, liebe westdeutsche Koalition

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 3 Min.

Hund mit Staatsbürger: Ein Mann gibt in Birresborn, dem Heimatort von CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder, seine Stimme ab.
Hund mit Staatsbürger: Ein Mann gibt in Birresborn, dem Heimatort von CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder, seine Stimme ab. Harald Tittel/dpa

Nun also endet wohl auch in diesem Bundesland die Ära, in der ein Wahlsieger mit ein, zwei kleinen Partnern regierte. Und klar, damit ziehen ganz neue Probleme auf.

In Rheinland-Pfalz ist am Sonntag höchstwahrscheinlich eine Ära zu Ende gegangen. Die Ära bestand nicht allein darin, dass hier die SPD seit 35 Jahren die Landesregierung angeführt hat – in einem Bundesland, dessen katholisch-ländliche Struktur eigentlich keine Bedingungen für ein sozialdemokratisches Herzland schafft. Die Ära bestand auch darin, dass über all diese Jahrzehnte die Regierungskonstellation sozusagen klassisch westdeutsch war: Eine dominierende Partei formt mithilfe von ein, zwei kleineren Parteien eine parlamentarische Mehrheit. (Abgesehen von den Jahren zwischen 2006 und 2011, in denen der SPD das gänzlich Unwahrscheinliche gelang: Sie hatte die absolute Mehrheit.)

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