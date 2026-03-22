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MeinungCDU Rheinland-PfalzEs reicht, einfach mal geschlossen aufzutreten

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 3 Min.

Als die CDU das letzte Mal in Mainz an der Regierung war, ging er in Gerolstein aufs Gymnasium: Gordon Schnieder, 50, künftiger Ministerpräsident.
Als die CDU das letzte Mal in Mainz an der Regierung war, ging er in Gerolstein aufs Gymnasium: Gordon Schnieder, 50, künftiger Ministerpräsident. Jana Rodenbusch/REUTERS

Gordon Schnieder verschafft den Christdemokraten in seinem Bundesland den ersten Wahlsieg seit 1991, mit einem erstaunlich einfachen Rezept. Aber im Grunde bringt dieser Abend in Mainz noch einen weiteren Sieger hervor.

Selbstverständlich ist Gordon Schnieder der Sieger dieser Wahl – aber der unterlegene Alexander Schweitzer in gewisser Weise auch.

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