Selbstverständlich ist Gordon Schnieder der Sieger dieser Wahl – aber der unterlegene Alexander Schweitzer in gewisser Weise auch.
MeinungCDU Rheinland-PfalzEs reicht, einfach mal geschlossen aufzutreten
Kommentar von Detlef Esslinger
Lesezeit: 3 Min.
Gordon Schnieder verschafft den Christdemokraten in seinem Bundesland den ersten Wahlsieg seit 1991, mit einem erstaunlich einfachen Rezept. Aber im Grunde bringt dieser Abend in Mainz noch einen weiteren Sieger hervor.
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