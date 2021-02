Was würde Trump wollen?

In der Vergangenheit hat Trump die Partei via Twitter regiert, mit Lärm. Nun regiert er die Partei mit Stille.

Kommentar von Christian Zaschke

Die Republikanische Partei in den USA gibt im Moment ein derart erschreckendes Bild ab, dass man sich ernsthaft um ihre Zukunft sorgen muss. Zwar hat sich Donald Trump nach Florida zurückgezogen, wo er sonnige Tage beim Golfen verlebt. Doch sein dunkler Geist schwebt weiterhin über der Partei. In einer Person verdichtet zeigt sich das an der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene, die selbst von einigen Parteifreunden als "vollkommen durchgeknallt" beschrieben wird.