Nach den herkömmlichen Regeln des politischen Betriebs wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt für den Ruf nach einem Machtwort des Kanzlers. Die Zahl der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, die ein zentrales Element der von der Bundesregierung angestrebten Rentenreform angreifen, hat eine kritische Masse erreicht. Länderchefinnen und -chefs aus Ost wie West, aus Union wie SPD, haben zuletzt immer noch eine Schippe draufgelegt. So droht das Vorhaben, das wie kein anderes die Fähigkeit der schwarz-roten Koalition unter Beweis stellen sollte, verkrustete Strukturen aufzubrechen und lange verschleppte Reformen anzupacken, begraben zu werden.