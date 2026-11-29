Sozialminister Alexander Schweitzer legt ohne Einverständnis der Union einen Gesetzentwurf vor. Damit hat er den Ärger von CDU und CSU bewusst provoziert. Er sollte es besser wissen.

Wie geht man vor, wenn es um etwas Großes geht, wenn man sichergehen will, ja muss, dass diese eine Sache auf keinen Fall schiefgeht? Weitsicht wäre zum Beispiel gut, und natürlich eine glasklare Absprache mit all jenen, die mitzureden haben und einem im Zweifel das Leben schwer und das Vorhaben kaputtmachen können. Wie man dagegen nicht vorgehen sollte, hat die Koalition gerade bewiesen. Oder präziser: der sozialdemokratische Teil der Koalition.