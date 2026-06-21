Hoppla, jetzt wird es plötzlich konkret bei der Rente. Seit dem Wochenende, seit zentrale Vorschläge der Rentenkommission vorzeitig veröffentlicht wurden, können sich alle ausmalen, was die Alterung des Landes für sie persönlich zur Folge haben könnte. Noch liegt der Bericht der Regierungskommission nicht vor, doch die wichtigsten Inhalte zeichnen sich bereits ab. Da kommt etwas Großes auf Beschäftigte und Arbeitgeber zu. Es ist ein Katalog der Zumutungen – doch diese dürften sich lohnen.