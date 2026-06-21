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MeinungRentenpaketDieser Reformkatalog ist voller Zumutungen – doch diese könnten sich lohnen

Portrait undefined Roland Preuß

Kommentar von Roland Preuß, Berlin

Lesezeit: 2 Min.

ARCHIV - 15.07.2025, Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach: Ältere Menschen besuchen in einem Kurpark das Konzert eines Schulorchesters. (zu dpa: ´Merz will Rentenstreit entschärfen - Angebot an die Kritiker») Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
ARCHIV - 15.07.2025, Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach: Ältere Menschen besuchen in einem Kurpark das Konzert eines Schulorchesters. (zu dpa: ´Merz will Rentenstreit entschärfen - Angebot an die Kritiker») Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Arne Dedert/Arne Dedert/dpa

Natürlich werden Lobbyisten nun versuchen, die Vorschläge der Rentenkommission zu zerpflücken. Aber anders wird der große Umbau nicht gelingen.

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Hoppla, jetzt wird es plötzlich konkret bei der Rente. Seit dem Wochenende, seit zentrale Vorschläge der Rentenkommission vorzeitig veröffentlicht wurden, können sich alle ausmalen, was die Alterung des Landes für sie persönlich zur Folge haben könnte. Noch liegt der Bericht der Regierungskommission nicht vor, doch die wichtigsten Inhalte zeichnen sich bereits ab. Da kommt etwas Großes auf Beschäftigte und Arbeitgeber zu. Es ist ein Katalog der Zumutungen – doch diese dürften sich lohnen.

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