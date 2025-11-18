Zum Hauptinhalt springen

MeinungRentenstreit:Der Urfehler ist der Union bereits in den Koalitionsverhandlungen passiert

Portrait undefined Henrike Roßbach

Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales und SPD-Parteivorsitzende: Ein Ausweg aus dem koalitionsinternen Dilemma ist noch nicht in Sicht.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales und SPD-Parteivorsitzende: Ein Ausweg aus dem koalitionsinternen Dilemma ist noch nicht in Sicht. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Die Debatte kreist ums Falsche. Der politische Offenbarungseid liegt darin, dass der Kanzler für ein Gesetz wirbt, weil man später mit einer großen Reform ohnehin alles wieder in Ordnung bringen werde. Was für eine Politik soll das sein?

Der Rentenstreit in der Regierung hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Was eigentlich Stoff für einen gepflegten Disput unter Liebhabern des deutschen Rentenversicherungswesens wäre, hat inzwischen das Zeug, die schwarz-rote Koalition mindestens vor eine Zerreißprobe zu stellen.

MeinungBundesregierung
:Merz muss diesem verantwortungslosen Tänzeln am Abgrund Einhalt gebieten

SZ PlusKommentar von Daniel Brössler
Portrait undefined Daniel Brössler

