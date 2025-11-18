Der Rentenstreit in der Regierung hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Was eigentlich Stoff für einen gepflegten Disput unter Liebhabern des deutschen Rentenversicherungswesens wäre, hat inzwischen das Zeug, die schwarz-rote Koalition mindestens vor eine Zerreißprobe zu stellen.
MeinungRentenstreit:Der Urfehler ist der Union bereits in den Koalitionsverhandlungen passiert
Kommentar von Henrike Roßbach
Lesezeit: 2 Min.
Die Debatte kreist ums Falsche. Der politische Offenbarungseid liegt darin, dass der Kanzler für ein Gesetz wirbt, weil man später mit einer großen Reform ohnehin alles wieder in Ordnung bringen werde. Was für eine Politik soll das sein?
